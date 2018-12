Cimiteri di Empoli, cantieri aperti: lavori di miglioramento e recupero

Lavori in corso nei cimiteri comunali di Empoli che da mesi sono sotto la ‘cura’ di ditte specializzate incaricata dall’ente per eseguire interventi di miglioramento e recupero delle strutture.

In queste settimane sono tre i cantieri aperti, altri sono state le opere effettuate e portate a termine nelle scorse settimane, e altri ancora saranno effettuati già nei primi mesi del 2019.

PONTORME - Al momento il cimitero di Pontorme è oggetto di un importante opera di restyling e di ampliamento.

È in corso la ristrutturazione delle cappelle, di proprietà comunale, in particolare della loro copertura e viene rifatto anche l’intonaco esterno. Progetto da 136.000 euro.

Stanno andando avanti secondo il crono programma gli interventi per costruire un secondo edificio sul lato nord che ospiterà 100 nuovi loculi. Valore del progetto 250.000 euro: inizio lavori lo scorso 24 ottobre, la conclusione è prevista a fine agosto 2019. Al momento sono ultimate le fondamenta.

Non solo, nell’edificio trapezoidale che caratterizza il cimitero, sono appena state installate le pensiline di plexiglas che eviteranno ristagni dell’acqua piovana sul pavimento del primo piano e quindi infiltrazioni sul soffitto del piano terra.

SANTA MARIA - Il medesimo intervento è già stato effettuato all’edificio ‘gemello’ del cimitero di Santa Maria e l’obiettivo futuro sarà quello di effettuarlo al comunale di Via Val d’Orme.

MONUMENTALE - In corso anche il restauro dei tetti delle cappelle del camposanto monumentale di Via Salaiola, al convento dei Cappuccini: 300.000 euro il suo valore progettuale. Il cantiere è stato aperto a ottobre e chiudere nel prossimo maggio, è in corso lo smontaggio delle coperture.

VIA VAL d’ORME - Procede intanto l’iter amministrativo per partire con altri interventi da 230.000 euro al cimitero comunale ‘Sant’Andrea’ in Via Val d’Orme. La fase burocratica si è conclusa, a febbraio inizieranno i lavori: per eliminare infiltrazioni e pericoli lungo i corridoi della struttura. Sarà rifatto il tetto della palazzina trapezoidale con una nuova guaina, sarà ripristinato l’intonaco nei corridoi.

FONTANELLA - Progettato e pronto a partire anche un altro intervento: la ricostruzione di uno dei muri perimetrali del cimitero di Fontanella. Per motivi di sicurezza la struttura era stata abbattuta a inizio dello scorso ottobre e sarà ricostruita a inizio 2019. Il costo è di circa 40.000 euro.

SINDACO - «Quasi 1 milione di euro un due anni di investimenti sui cimiteri. Tra ristrutturazioni, ampliamenti e manutenzione straordinaria è questa la cifra che abbiamo dedicato ai nostri cimiteri – sottolinea il sindaco Brenda Barnini –. Consapevoli che c'era bisogno di un intervento massiccio e che insieme alle scuole e alle strade rappresentano il patrimonio pubblico più importante e di grande interesse per i cittadini. Sono particolarmente felice di poter finalmente dare il via ai lavori di ristrutturazione del cimitero S. Andrea che ne ha davvero bisogno e tante volte in questi mesi mi è stato segnalato dai cittadini».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli