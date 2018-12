Collare d’oro al merito sportivo al Circolo Scherma Raggetti

“Un grande orgoglio per la scherma fiorentina e per tutta la città, che oggi partecipa alla gioia del Circolo Raggetti per il Collare d’Oro al merito sportivo conferito dal Coni”. Così l’assessore allo Sport Andrea Vannucci commentando il riconoscimento ottenuto oggi dal Circolo Scherma Raggetti nel salone d’onore del Coni a Roma. “Da oltre un secolo – ha proseguito Vannucci – il circolo Raggetti rappresenta la scherma a Firenze: oggi questa importante società aggiunge a un palmares di grandissimo livello anche la massima onorificenza dello sport italiano, portando ancora una volta la nostra città ad essere protagonista di questa disciplina”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

