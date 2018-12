'Colto in flagrante', lo spettacolo natalizio dello Shalom

Prosegue la stagione teatrale dello Shalom che, come sempre per il periodo natalizio e di fine anno, sta allestendo con il proprio Gruppo Teatrale uno spettacolo adatto al periodo di festa, una commedia brillante di Derek Benfield dal titolo"Colto in flagrante". Verrà rappresentata in data 26 dicembre - ore 17,30, il 5 gennaio - ore 21,15 ed il giorno della Befana del 6 gennaio - ore 17,30. Per il 31/12 è prevista, invece, una serata particolare con la rappresentazione della suddetta commedia alle ore 21,15, al termine della quale ci sarà un ricco buffet di salati e dolci con brindisi di mezzanotte. La festa proseguirà con uno spettacolo di varietà fino alle ore piccole. La biglietteria del teatro è aperta tutti i giorni, ad eccezione dei festivi, dalle 16,30 alle 19,00.

Fonte: Teatro Shalom - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli