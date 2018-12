Corte Sanac, Confesercenti: "Bene viceprefetto Romeo, via alla videosorveglianza"

“La lettera con la quale il viceprefetto Valerio Massimo Romeo intima la chiusura degli accessi che collegano l’area ex Vitarelli alla Corte Sanac a Porta a Mare, è un segnale forti di rinnovata attenzione verso la zona ormai presa di mira quasi quotidianamente dai ladri. Siamo davvero soddisfatti che quanto concordato in occasione del recente sopralluogo sia stato immediatamente messo in atto”. E’ Simone Romoli, responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord, ad esprimere soddisfazione per l’intervento del viceprefetto Romeo per quanto riguarda soprattutto il cancello che collega l’ex area Vitarelli al parcheggio del supermercato dietro Corte Sanac. “Intervento– spiega – che era stato oggetto proprio del sopralluogo dei giorni scorsi al quale avevo partecipato personalmente. Intervento sicuramente piccolo ma importante come segnale verso i balordi che continuano a popolare la zona. Ovviamente deve essere accompagnata dal sistema di videosorveglianza anche in questo caso da noi sollecitato da parecchi mesi tanto da chiedere anche all’amministratore di condominio della Corte una riunione straordinaria”. Per Confesercenti è importante che si sia messa in moto la macchina per quanto riguarda Porta a Mare. Ancora Romoli: “Le nostre proposte per dare più sicurezza al quartiere erano già state presentate alla precedente amministrazione, a partire proprio da una sistema di videosorveglianza in rete tra Corte Sanac, largo Viviani ed il sottopasso di via del Chiassatello. A tale proposito insieme all’amministratore di condominio del palazzo dove abbiamo la sede, abbiamo già un progetto per una telecamera proprio di fronte a largo Viviani. A tale proposito – conclude il responsabile area pisana di Confesercenti – inviteremo nei prossimi giorni l’assessore alla sicurezza Bonanno ed il capogruppo della Lega Bargagna per un sopralluogo in modo da far partire anche questo progetto”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - Ufficio Stampa

