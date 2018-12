Cultura, commercio e danza: il weekend di Natale a Certaldo

Questi i principali eventi culturali e del tempo libero in programma del fine settimana prenatalizio nel Comune di Certaldo.

Venerdì 21 dicembre alle ore 21 presso la Propositura di San Tommaso Apostolo in Piazza Boccaccio si terrà “la Basilica della Natività”, un incontro organizzato dal Comune di Certaldo e la Propositura per raccontare il consolidamento e restauro dell’opera simbolo universale per la cristianità.

Sabato 22 dicembre alle ore 16 in Via 2 Giugno e Piazza Boccaccio si terrà “Flash Mob”, un’interpretazione degli auguri danzanti da parte dell’Accademia della Danza ASD. Alle 16,30 in Via 2 Giugno, Piazza Boccaccio ed in Borgo Garibaldi si terrà la “Caccia al Tesoro”, mentre alle ore 17 nella Palestra in Viale Matteotti l’associazione Polis interpreterà “Orchestra e musica d’insieme”.

Sabato 22 e domenica 23 dicembre dalle ore 16 alle ore 19 si terrà “Memorie Sonore di Natale”, un’iniziativa collegata alla mostra “Memorie Sonore”, durante la quale prenderanno vita le radio in mostra negozi associati al CCN ConCertaldo e trasmetteranno in diretta il DJ Set Vintage di Mirco Roppolo. Negli stessi giorni si terrà “Fiabe Natalizie”, lettura ed animazioni in costume in Piazza Boccaccio.

Domenica 23 dicembre in Piazza Boccaccio si terrà il “Coro delle dodici” alle ore 16 ed i “giochi pirotecnici” alle ore 17,30.

Mercoledì 26 dicembre alle ore 17 nella Chiesa SS. Jacopo e Filippo in Certaldo Alto si terrà il concerto della Corale Certaldese.

Ricordiamo che i presepi rimarranno esposti fino al 6 gennaio in Palazzo Pretorio, nel Chiostro del Convento degli Agostiniani, nella Limonaia, nella Propositura di San Tommaso in piazza Boccaccio ed in Via Leopardi 6 nei locali della Misericordia.

Fino al 23 dicembre nella saletta di via 2 Giugno è allestito il “Mercatino di Beneficenza”, organizzato grazie all’Associazione Ragazzi Disabili, Auser, Associazione Anthos e Larem Alberto.

Nei musei di Certaldo Alto sono invece sempre visitabili due mostre. In Palazzo Pretorio la mostra personale dell’artista Franco Franchi, “Sognando Itaca”. Alla Casa di Boccaccio la mostra di pittura “Omaggio a Boccaccio: dieci + 1”, una selezione delle oltre 700 opere di proprietà del Comune di Certaldo ed ispirate alle novelle del Decameron; l’attuale allestimento vede esposte opere che hanno come tema la decima giornata del Decameron. I musei sonovisitabili dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 16,30, ingresso cumulativo euro 4,00 comprensivo di visita di musei e mostre. Info tel. 0571 656721.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

