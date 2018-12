Elezioni Montaione, Pomponi sostenuto ancora dal Pd

Buonasera, quale Segretario del Partito Democratico di Montaione chiedo cortesemente che venga data diffusione al seguente comunicato afferente il sostegno che il partito ha manifestato alla ricandidatura del Sindaco di Montaione Paolo Pomponi alla prossime elezioni amministrative che si terranno nella primavera del 2019.

"Confermata la ricandidatura di Paolo Pomponi. Così si è espresso lunedì scorso il PD di Montaione. Un’assemblea importante durante la quale si è discusso degli scenari futuri riguardanti Montaione ed in primis della disponibilità del sindaco Paolo Pomponi ad effettuare un nuovo mandato alla guida del Comune. Tutta l’assemblea ha accolto con grande soddisfazione tale disponibilità, confermando l’appoggio e il sostegno al primo cittadino, ma soprattutto esprimendo piena soddisfazione per il lavoro svolto negli ultimi cinque anni, che hanno visto un’amministrazione vicina alla cittadinanza, attenta alle istanze della società civile e delle aziende, che ha saputo portare avanti i progetti importanti presenti sul territorio e cogliere le opportunità di sviluppo che si sono presentate nel corso del mandato. Insomma, una riconferma a pieni voti, che riconosce in Paolo Pomponi colui che saprà cogliere le sfide future, attraverso la formulazione di un programma aperto alla comunità, in continuità con il percorso finora attuato, finalizzato ad un ulteriore sviluppo economico e sociale di Montaione."

Fonte: Pd Montaione

