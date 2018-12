Empoli Swarm, terza tappa del campionato nazionale di dodgeball

Si è svolta Domenica 16/12/2018 ad Orsago (TV) la 3° tappa del campionato nazionale di dodgeball. Dopo le prime 2 giornate dove hanno debuttato prima la categoria open e poi la categoria under16, questa volta è stata l’ora del debutto della categoria femminile.

Per il secondo anno anche la nostra Empoli Swarm mette in campo una formazione femminile. La prima partita dell’anno è con le Valkyrie DC Lugo. Le nostre partono molto forte finendo il primo tempo in vantaggio, ma non riescono poi a contenere le lughesi che riescono a vincere la partita per 16-10.

La seconda partita è contro le ragazze della Polisportiva Fossaltina, al loro debutto assoluto. Le nostre ragazze portano a casa la prima vittoria stagionale, vincendo la partita per 14-6.

Per la terza gara del girone le ragazze giallonere scendono in campo contro le Lady Lions Venetica. La prestazione da parte delle empolesi è molto buona, ma arriva comunque la seconda sconfitta della giornata per 16-6.

La quarta e ultima gara del girone è contro le campionesse italiane uscenti Lowenhaus Shamrock Ravenna. Complice anche la stanchezza la gara delle nostre ragazze non è molto brillante. La ragazze di Ravenna si impongono infatti sulle nostre empolesi con un 18-8.

Grazie ai 3 punti ottenuti nella seconda gara, dopo la pausa pranzo le nostre ragazze accedono alla finale per il 3-4 posto proprio contro le Lowenhaus Shamrock Ravenna con cui avevano giocato l’ultima partita del girone. Scese in campo dopo il riposo e con grande grinta questa partita si dimostra la più avvincente della giornata per le empolesi, che si giocano ogni set. Il punteggio rende merito alla grinta ma nonostante questo la partita finisce nel modo più beffardo, persa per un solo set di differenza con il punteggio di 14-12 a favore delle ragazze di Ravenna.

La giornata si conclude perciò al 4° posto per le nostre giallonere, che al momento è anche il piazzamento in classifica generale.

Vincono la giornata dopo una finale combattutissima le Valkyrie DC Lugo sulle Lady Lions Venetica.

La formazione di questa giornata era composta da: Cartechini Irene, Ferrulli Nunzia, Mallardi Daniela, Mistretta Sara, Prosperi Irene, Samuel Egberanmwen, Santoni Lucrezia ©, Vashja Alma. Retrievers d’eccezione Bracaloni Matteo.

La classifica:

1° Valkyrie DC Lugo a 13 punti

2° Lady Lions Venetica a 9 punti

3° Lowenhaus Shamrock Ravenna a 6 punti

4° Empoli Swarm a 4 punti

5° ASD Polisportiva Fossaltina a 3 punti

Tutti i video delle partite si possono vedere sulla pagina facebook della società di dodgeball empolese all’indirizzo https://www.facebook.com/empoliswarm/

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Dodgeball