Firenze, convocato bilancio di previsione in Consiglio comunale

Ultimi impegni del 2018 per il Consiglio comunale dedicati al voto sul bilancio di previsione. Le sedute sono convocate, entrambe con inizio alle 9 del mattino, nel Salone dei Duecento domani e venerdì, per l'esame e il voto su tre delibere: "Moderazione del traffico ed interscambio modale con incentivazione TPL in p.zza San Jacopino, Miglioramento della riqualificazione ed arredo urbano"; "Documenti di programmazione 2019-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti" ed, infine, "Porzione di immobile sito in Firenze, Via della Pergola facente parte del complesso immobiliare di proprietà comunale del Teatro della Pergola - Conferimento in proprietà alla Fondazione Teatro della Toscana".

I capigruppo hanno fissato per le 17,30 la chiusura della seduta di domani, che si aprirà alle 9 con comunicazioni e domande di attualità per la durata di un'ora (senza question time). Nel corso della seduta sarà votata anche la delibera per la nomina di Adriana Alberici alla carica di consigliera comunale in surroga del consigliere Giacomo Trombi dimissionario (gruppo Firenze riparte a sinistra).

Venerdì l'ultima seduta che inizierà alle 9 e proseguirà fino all'esaurimento delle delibere all'ordine del giorno. (fdr)

Il dettaglio dei lavori è consultabile al link

https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2018-12/2018-12-20-21%20ordine_0.pdf

Diretta sul canale youtube

https://www.youtube.com/channel/UCXdLhwYzwI9159Ei7TDTn4w

Lunedì alle 14 e alle 19,45 su Controradio (FM 93.6 nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, FM 98.9 nelle province di Lucca, Pisa e Livorno) la sintesi dei lavori dell'assemblea cittadina. Replica martedì mattina intorno alle 10

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

