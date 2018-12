Un 35enne di origini polacche è stato denunciato a Firenze. L'uomo era ubriaco quando si è accasciato in un vagone della tramvia di Firenze ferma al capolinea di Careggi. Si è rifiutato di scendere nonostante le richieste del conducente, per questo sono stati chiamati i carabinieri. I militari sono poi riusciti a far alzare l'uomo, lo hanno accompagnato in ambulanza dove gli sono state prestate cure.

