Furti aggravati nel nord Italia: arrestato

I carabinieri di Bucine hanno arrestato e tradotto presso la propria abitazione un operaio italiano, maggiorenne e celibe, in ottemperanza di un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Sorveglianza di Bolzano. Secondo quanto stabilito in sede giudiziale, l’uomo dovrà ancora scontare un anno e cinque mesi di detenzione domiciliare poiché nel 2013 si è reso responsabile di numerosi furti aggravati sparsi sul tutto il territorio del nord Italia, da Trento e Bolzano a Venezia e Treviso, passando per Udine e Cuneo.

