Giovani e lavoro, gli studenti dell'Enriques volano in Scozia

Si è da poco conclusa la quarta mobilità del progetto Erasmus Plus 'Work in Progress: Students managing Public Relation Skills in Schools', in cui è impegnato l'istituto Enriques di Castelfiorentino. Dopo i meeting di Germania, Finlandia ed Estonia, gli studenti italiani, Michele Molaro, Tommaso Sgariglia (4B Grafico), Giada Calvani (5B Tecnico), Eleonora Giannini (4D Alberghiero), Geremia Masiero (4C Alberghiero) e Regino Kamberaj (5A Liceo), sono andati in Scozia, presso la Peebles High School, accompagnati dai docenti Andrea Conforti e Maria Fulvia Conforti.

Il polo scolastico scozzese, nei pressi di Edimburgo, è stato il punto d'incontro di varie delegazioni straniere provenienti dalla Germania, dall'Estonia e dalla Finlandia. Gli studenti delle scuole rappresentative dei cinque paesi europei, insieme a docenti ed esperti, hanno dato vita ad una serie di attività basate sul tema dei giovani e il mondo del lavoro, che si sono svolte nell'arco di una settimana, resa ancor più intensa ed interessante grazie anche alle visite presso musei, città e luoghi di interesse storico e culturale. Gli workshops e le tavole rotonde tenutesi presso la Peebles High School sono stati preceduti da un lavoro di ricerca e di interviste all'interno dei vari istituti, che hanno dato come risultato la produzione e l'esposizione di dati statistici e relazioni da cui è scaturita una serie di dibattiti e confronto di opinioni tra studenti, insegnanti ed esperti del mondo del lavoro (aziende, associazioni, centri per l'impiego). La mobilità si è conclusa con un happening ricreativo in cui tutti i partecipanti si sono uniti nei festeggiamenti al ritmo dei balli popolari della Scozia.

Tutte le attività sono state svolte usando la lingua inglese come primario codice linguistico di comunicazione. Per l'Istituto Enriques questa, come altre esperienze in ambito europeo, ha rappresentato un ulteriore passo avanti nel lifelong learning che unisce il potenziamento delle conoscenze linguistiche all'approfondimento di tematiche attuali e di sicuro interesse.

Il progetto 'Work in Progress' continua, e la pianificazione stavolta è mirata al meeting che avrà luogo nel prossimo mese di febbraio presso l'Istituto Enriques a Castelfiorentino, dove saranno ospitate le delegazioni dei partners stranieri per riproporre workshops, conferenze e altre attività focalizzate sul tema dell'immigrazione e concetti di integrazione.

Fonte: Ufficio stampa

