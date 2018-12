Inaugurata l'aula all'aperto dell'Istituto per il turismo Marco Polo

Un'aula all'aperto e tanti nuovi murales. Duplice inaugurazione stamani all’Istituto tecnico per il turismo 'Marco Polo' di Firenze dopo gli interventi di questi ultimi mesi. Anzitutto per i nuovi murales, che, proseguendo il percorso avviato lo scorso anno sulla facciata, si sono sviluppati sui 12 bagni della sede di via San Bartolo a Cintoia e sul corridoio principale. A realizzarli sono stati realizzati Nico Lopez e Umberto Staila della EDF Crew, che hanno declinato in vari modi il tema della migrazione.

Il secondo intervento è stato progettato e realizzato da Marco e Alessandro Cardilli, due scenografi romani che negli scorsi anni erano già intervenuti nell’aula docenti e nell’aula 'Angela Fiume'. Quest’anno hanno realizzato la 'Nave dei Sogni dei Migranti', una particolare e suggestiva aula all’aperto nel giardino della scuola. Nel corso dell’inaugurazione, gli attori della compagnia teatrale 'Gli Omini' rappresenteranno uno spettacolo nel quale proporranno quanto emerso da un’inchiesta tra gli studenti sul tema dei migranti.

All'inaugurazione erano presenti, oltre agli artisti, la vicesindaca e assessora all'educazione Cristina Giachi, l'assessore alle politiche giovanili Andrea Vannucci, il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, il consigliere Cosimo Guccione e Ludovico Arte, dirigente scolastico del 'Marco Polo'.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

