Inuagurato il nuovo punto Enel nel centro di Empoli

Aumentano i servizi, ma anche le occasioni di risparmio e di efficienza energetica, per i cittadini di Empoli: è stato infatti inaugurato il nuovo Punto Enel Partner in via Roma 10, in centro città, che sostituisce il vecchio sportello in viale Boccaccio e che presenta spazi molto più ampi e funzionali, a portata dei cittadini.

Al taglio del nastro sono intervenuti l’assessore del Comune di Empoli Arianna Poggi, il responsabile area mercato Toscana di Enel Marcello Cavicchioli, il responsabile Punti Enel Partner della Toscana Carlo Pastorelli, il channel manager Enel Energia del territorio Laura Faberi, l’imprenditore Giacomo Grassini di Ges Start e Marco Consorti per gli affari istituzionali centro Italia di Enel.

L’attività sarà gestita da Ges Start, partner specializzato nel settore della consulenza energetica che ha già Punti Enel a Fucecchio e a Figline Valdarno. I nuovi sportelli Empoli, che saranno aperti dal lunedì al sabato con orario 9:00 – 13:00 e 15:00 – 19:00, garantiranno risposte ai clienti di Enel Energia per le forniture di elettricità e gas.

Sul territorio provinciale di Firenze i Punti Enel sono 12 (nel territorio empolese ci sono Empoli, Fucecchio, Castelfiorentino, Montelupo, che sarà inaugurato venerdì 21 dicembre, e San Miniato sul versante pisano). Complessivamente, in Toscana i Punti Enel Partner sono 59 e si aggiungono agli 11 Punti Enel diretti (uno per ogni capoluogo provinciale oltre a Piombino) per un totale di 70 presidi fisici in regione.

"Ogni sede che porta un servizio più vicino ai cittadini e al territorio – ha affermato l’assessore Arianna Poggi – migliora la qualità della vita di quella comunità. Offrire servizi centrali e più semplici da raggiungere significa aumentare l'interesse verso la nostra città, in questo caso verso il centro storico. Il nostro impegno come Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Brenda Barnini è di promuovere lo sviluppo del territorio e di ampliare i servizi per semplificare la vita dei cittadini, la collaborazione con Enel è importante e si inserisce in questo percorso”.

“Prosegue il nostro impegno per il rafforzamento della presenza sui territori – ha dichiarato Carlo Pastorelli per Enel – si tratta di un cammino importante di cui fa parte anche questo nuovo Punto Enel, aperto da un soggetto di grande affidabilità qual è Ges Start, nel centro di Empoli, punto di riferimento per i cittadini del comune e del circondario empolese con un tessuto economico e sociale molto dinamico. L’inaugurazione di oggi conferma la nostra volontà di essere sempre più vicini ai cittadini, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di risparmio in bolletta grazie alle opportunità offerte da Enel Energia”.

Fonte: Enel Italia srl

