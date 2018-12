Fit-Cisl: Istituire la verifica dei titoli di viaggio anche in LI-NEA spa

Antonio Roccatagliata, Responsabile FIT-CISL in Li-nea: “Attualmente all’interno della Scarl Ataf & Li-nea è Ataf che organizza e gestisce il controllo dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi in servizio sul territorio metropolitano, tramvia compresa. Pur riconoscendo il grande sforzo del settore “verifica” di Ataf, ci sembra necessario implementare questa attività con il personale di Li-nea, per i seguenti motivi: il territorio da controllare è molto ampio (circa 790 kmq nei Comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Impruneta, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia); l’azienda Li-nea produce un numero rilevante di km annui, circa 5.000.000; dai dati in nostro possesso, in alcune zone periferiche e collinari l’evasione tariffaria tocca punte altissime, oltre il 50% dei passeggeri trasportati; una presenza più capillare del personale garantirebbe di conseguenza maggiore rispetto delle regole e sicurezza a bordo; il settore della verifica potrebbe essere una possibilità di “stacco” dalla guida per il personale anziano di Li-nea, anche con eventuali problemi di salute. Chiediamo pertanto che venga valutata attentamente questa proposta, prima di tutto all’interno della Scarl stessa. In tal senso come FIT-CISL Aziendale, insieme alle altre sigle sindacali se lo riterranno opportuno, siamo disponibili da subito ad individuare le giuste soluzioni organizzative, anche congiuntamente alle strutture sindacali territoriali”.

Fonte: FIT-CISL Linea

