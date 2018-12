Karate I'Giglio, quattro giovani agli esami del 1° Dan

Incredibili i risultati ottenuti dal settore Karate della Polisportiva I’Giglio sabato 8 dicembre. Il maestro Marco Pistolesi ha accompagnato 4 atleti agli esami di Karate 1° dan svoltisi a Firenze, davanti alla commissione regionale Fijlkam.

Il conseguimento del dan è stato ottenuto da Giada e Sara Callaioli, Giacomo Mancini e Simona Ninci. Il maestro commenta: “Sono soddisfatto dei miei allievi che hanno arricchito la Polisportiva di 4 nuove cinture nere. Questi ragazzi si allenano con me da quando avevano 5/6 anni: siamo cresciuti insieme”.

Questo risultato è una conquista importante per tutta la Polisportiva I’Giglio che, da anni, promuove lo sport come metodo di socializzazione e crescita personale.

“Il successo di questi ragazzi è una vittoria per tutti noi: ci insegna l’importanza di dedicarsi con costanza e dedizione alle attività che ci interessano e che non è necessario avere uno spirito agonistico per avere delle soddisfazioni, ma è bello e costruttivo lavorare insieme”, aggiunge il Presidente della Polisportiva, Silvano Comanducci.

Rivolgersi alla sede della Polisportiva I’Giglio per avere informazioni sulle varie discipline proposte o a telefonare al numero 3662273713 (Morena).

