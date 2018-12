L'assessore Grieco al Mattei di Rosignano per il ristorante e la bottega didattica

Nella serata di domani, giovedì 20 dicembre, l'assessore ad Istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana, Cristina Grieco, interverrà all'inaugurazione del ristorante didattico e della bottega didattica che sono state realizzate dall'Istituto alberghiero Mattei di Rosignano.

L'iniziativa è in programma, a partire dalle ore 20, presso la sede dell'Istituto alberghiero in via Allende 1 a Rosignano Solvay.

L'assessore regionale Grieco renderà quindi merito alle iniziative didattiche dell'istituto Mattei portando al contempo gli auguri natalizi agli studenti e ai loro familiari, al corpo docente, alla direzione scolastica e ai rappresentanti istituzionali della zona di Rosignano.

Fonte: Giunta Regionale

