Ludovica Ferruzzi dell’Istituto Checchi ha vinto il concorso 'Giovani e Ideali' del Movimento Shalom

“Giovani e ideali” è il titolo del concorso di scrittura 2018 promosso dal Movimento Shalom al quale hanno partecipato 52 gli alunni delle scuole superiori del Valdarno. A vincere il concorso è stato il testo di Ludovica Ferruzzi dell'istituto Arturo Checchi di Fucecchio. La giovane studentessa, che frequenta la 2A D del liceo linguistico, ha colpito la giuria con la sua pagina tratta dal "Diario di pace" che inizia così: "Caro diario, ho bisogno di sfogarmi...Mi fanno rabbia! Sì hai capito bene. Come fanno certe persone a non capire? Come fanno ad avere la sensibilità a zero? Forse la risposta è semplice: sono egoiste..."

E Ludovica prosegue con un lessico diretto che comunica con chiarezza ai suoi coetanei, e non solo, il desiderio di finirla con le discriminazioni, rivendicando la bellezza e l’unicità di ciascun popolo. Una bella opportunità quella offerta dal Movimento Shalom che ha permesso a molti giovani di confrontarsi con un tema così bello quale la capacità di creare un nuovo umanesimo. L'alunna dell'istituto Checchi lo ha dimostrato non solo con le parole ma anche con i fatti decidendo di lasciare gran parte del premio vinto all'Università di Uagadogou, capitale del Burkina Faso. Quei soldi serviranno a finanziare l’acquisto di materiali per ragazzi che vivono lontani da noi ma con la stessa voglia di essere protagonisti del nuovo Umanesimo.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

