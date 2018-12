Manca il braccialetto elettronico, Scarpellini resta in carcere

Rolando Scarpellini resta in carcere perché manca il braccialetto elettronico. Gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, sono stati stabiliti dal gup Angela Fantechi, che ha emesso la sentenza di condanna a seguito della richiesta di patteggiamento e ha accettato la richiesta del legale. Scarpellini, ex giocatore del Calcio storico fiorentino, è stato condannato a 3 anni e due mesi di reclusione per aver minacciato il 30 agosto scorso una collega di lavoro della compagna puntandole una pistola al volto.

Contro il provvedimento il difensore di Scarpellini ha presentato ricorso al tribunale del riesame, ritenendo illegittima la detenzione in carcere del 48enne.

