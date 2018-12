Matteo Salvini a Firenze, è polemica: "Ennesima passerella, contesteremo"

Salvini arriva a Firenze per l'ennesima passerella. Non possiamo stare a guardare.

Il Ministro degli Interni verrà in Prefettura a discutere di sgomberi. Quella che loro chiamano “sicurezza”. Ma è solo la propaganda infame dietro cui si nasconde l'ennesimo governo che è forte con i deboli e debole con i poteri forti. Altro che “governo del cambiamento”... La proprietà privata di grandi immobiliari e banche rimane “sacra”, mentre la vita degli 8 migranti che muoiono ogni giorno nel Mediterraneo vale meno di zero. Non di più valgono intanto le migliaia di famiglie che nella crisi sono rimaste senza una casa, dopo essere state strozzate per anni da affitti e mutui da rapina.

Giovedì ci dobbiamo essere anche NOI. La generazione per cui sicurezza vuol dire non dover rischiare la vita pedalando per due spicci a consegna, in un paese in cui 3 persone al giorno muoiono sul lavoro. Gli studenti per cui “sicurezza” vuol dire scuole che non cadono a pezzi. Quella parte di città che non ha la sicurezza di arrivare alla fine del mese. I migranti che non accettano più il ruolo di schiavi senza diritti. Le donne che non vogliono essere strumentalizzate dalla propaganda razzista per essere rimesse all'angolo dalle politiche patriarcali e medioevali del DDL Pillon. Perché la sicurezza di cui abbiamo bisogno sono diritti, casa e reddito per tutti.

Vogliamo un cambiamento vero per il paese in cui viviamo. E abbiamo una certezza: questo cambiamento non verrà dalla classe politica che ha governato l'Italia negli ultimi 30 anni, tantomeno dalla Lega di Salvini.

IAM

CAS (Collettivo Antagonista Studentesco)

CUA (Collettivo Universitario Autonomo)

Collettivo femminista Spine

Comitato Inquilini

