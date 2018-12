Medici di Famiglia dentro la Casa della Salute di Quarrata, Gori: "Risposte ai nostri pazienti"

Sono ormai attivi da due mesi nella Casa della Salute di Quarrata gli ambulatori dei Medici di Famiglia. Sono i dottori Sabrina Sergio Gori, coordinatore della area funzionale territoriale (AFT), Roberto Torselli, Giampaolo Felici, Giacomo Lunardi e Leandro Daddi oltre alla pediatra Giovanna Diana per un totale di 6.433 assistiti.

Il responsabile del “gruppo” è il dottor Torselli.

Gli ambulatori si trovano al primo piano e insieme ai Medici si sono trasferite anche le loro segretarie per l’accoglienza e gli appuntamenti dei pazienti.

I cinque Medici hanno aderito subito con entusiasmo al progetto della nuova Casa della Salute, inaugurata lo scorso settembre, convinti di la qualità dell’assistenza dei loro pazienti che ora possono contare sulla continuità dei loro percorsi assistenziali potendo condividere con gli altri professionisti della struttura (specialisti, infermieri, ecc…) le terapie e le diagnosi.

“Oggi è sempre più importante la prevenzione – sottolinea la dottoressa Sabrina Sergio Gori, responsabile dell’Area Funzionale Territoriale (AFT)- e quando di parla di diabete, obesità, scompenso cardiaco e malattie dei polmoni, come l’asma, ognuno di noi sa quanto sia necessario un corretto stile di vita e avere consigli giusti. Alla Casa della salute –prosegue- c’è sempre un via vai di professionisti (c’è anche la pediatra). Nel mese di novembre, quando ancora non erano aumentate le malattie influenzali, ci sono state ben 1462 visite, oltre alle telefonate e alle ricette. Siamo consapevoli che fare il medico, credendo nella sanità pubblica, sia un compito oneroso e difficile, ma è un compito importante per garantire il bene più prezioso per tutti, la salute”.

Per il nuovo coordinatore sanitario della zona distretto pistoiese la dottoressa Silvia Mantero con la presenza dei Medici di Famiglia, tutti i giorni, mattino e pomeriggio, ora è veramente garantita un’assistenza completa ed integrata per tutti i cittadini del territorio quarratino.

Anche per il coordinatore organizzativo Carmelo Cocivera la presenza di Medici di Famiglia è fondamentale per garantire l’integrazione sia funzionale che operativa delle varie attività a vantaggio del cittadino che, in pochi metri, se necessario, ha assicurati tutti i servizi necessari al suo percorso assistenziale.

Fonte: Ausl Toscana Centro - Ufficio Stampa

