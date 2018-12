Muore in ospedale dopo un incidente, indagati dodici medici

Una 54enne lombarda residente a Uliveto Terme (Vicopisano) è morta in ospedale a Pisa dopo un incidente d'auto e la Procura ha aperto un fascicolo, indagando dodici medici.

Cinzia Bisegna è deceduta a Cisanello a seguito dei traumi di un incidente che sembrava banale, accaduto il 28 novembre a Colignola (San Giuliano Terme): si era ribaltata con l'auto dopo aver perso il controllo a causa del sole.

Assistita dai sanitari, è stata portata in ospedale in emergenza per i traumi agli arti e al torace ma era vigile e le condizioni non destavano sospetti. Poi però gli esami diagnostici hanno fatto emergere valori sballati, anche a causa di un tumore ematologico di cui soffriva da tempo, come scrive La Nazione.

L'11 dicembre la situazione è precipitata e la donna è venuta a mancare. I familiari vogliono vederci chiaro e sapere le cause. Le indagini sono in corso ed è stato aperto un fascicolo.

Tutte le notizie di Vicopisano