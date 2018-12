Musei, ecco il calendario di quelli civici per le festività

I musei civici non vanno in vacanza: da Palazzo Vecchio al Museo Novecento, da Santa Maria Novella al Bardini, tutti i musei faranno orari straordinari per le prossime festività. Palazzo Vecchio sarà aperto anche a Capodanno, e fino a Befana farà orario prolungato fino alle 23. Aperti il primo gennaio anche il museo di Santa Maria Novella e il museo Novecento.

Ecco tutti i dettagli: Palazzo Vecchio Orario ordinario ore 9-19, giovedì 9-14. Orari per festività: 26-27-28-29-30 dicembre ore 9-23 1 gennaio ore 14-19 2-3-4-5-6 gennaio ore 9-23 La biglietteria chiude un’ora prima del museo. Chiuso il 25 dicembre. Santa Maria Novella Orario ordinario dal lunedì al giovedì ore 9-17.30; venerdì ore 11-17.30; sabato e prefestivi religiosi ore 9-17.30; domenica ore 13-17.30. Orari per festività: 25 dicembre ore 13-17.30 26 dicembre ore 9-17.30 31 dicembre ore 13-15.30 1 e 6 gennaio 2019 ore 13-17.30 La biglietteria chiude 45 minuti prima del museo Museo Novecento Orario ordinario ore 11-19.00; giovedì ore 11-14.00 Orari per festività: 1 gennaio 2019 ore 14-19.00 La biglietteria chiude 1 ora prima del museo Chiuso il 25 dicembre Museo Stefano Bardini Orario ordinario venerdì/sabato/domenica/lunedì ore 11-17.00 La biglietteria chiude 30 minuti prima del museo Chiuso il 25 dicembre Chiuso il 1 gennaio Cappella Brancacci Orario ordinario giorni feriali (chiuso il martedì) ore 10-17.00; domenica e festività religiose infrasettimanali ore 13-17.00 La biglietteria chiude 45 minuti prima del museo Chiuso il 25 dicembre Chiuso il 1 e il 7 gennaio Fondazione Salvatore Romano Orario ordinario sabato e lunedì ore 10-17.00; domenica ore 13-17.00 (biglietto cumulativo con Cappella Brancacci) Chiuso il 25 dicembre Chiuso il 1 e il 7 gennaio Museo del ciclismo Gino Bartali Orario ordinario venerdì e sabato ore 10-13.00; domenica ore 10-16.00 La biglietteria chiude 30 minuti prima del museo Chiuso il 25 dicembre Chiuso il 1 gennaio Museo del Bigallo Orario ordinario da lunedì a sabato visite accompagnate su prenotazione ore 10.00 - 12.00 e 15.00; domenica e festivi visite accompagnate su prenotazione ore 10.00 e 12.00 Prenotazione: Tel 055 288496 Chiuso nei giorni 25 dicembre, 1 gennaio

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

