Nasce la rete Unisport Italia tra 42 università italiane: il professor Marco Gesi eletto nel comitato di coordinamento

Venerdi 14 dicembre, presso l’Università la Sapienza di Roma, si è svolta la prima assemblea di “Unisport Italia”, la neo-costituita rete tra 42 università italiane, che ha il fine di valorizzare le potenzialità – anche quelle ancora parzialmente inespresse - dello sport universitario come strumento efficace e trasversale di formazione, ricerca, innovazione e di arricchimento dell’esperienza universitaria. Il professor Marco Gesi, prorettore dell’Università di Pisa con delega alle attività sportive, è stato eletto membro del comitato di coordinamento.

Nel corso dell’assemblea, a cui hanno partecipato 23 rappresentanti delle università che sostengono il progetto, sono stati definiti gli obiettivi strategici per il triennio 2019-21 e sono stati formati i gruppi interni che lavoreranno alla realizzazione di tali obiettivi. Come presidente per il primo triennio è stato scelto il professor Paolo Bouquet dell’Università di Trento. Di particolare significato anche la discussione sulle modalità di inclusione di una significativa rappresentanza degli studenti nell’assemblea, nel comitato di coordinamento e nei gruppi di lavoro di Unisport Italia.

La prossima assemblea si svolgerà nei primi mesi del 2019. In tale occasione si avvieranno anche i contatti con i principali interlocutori istituzionali di Unisport Italia, sia in campo politico che in campo sportivo. Tra i principali interlocutori istituzionali c'è l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

«Mi auguro che Unisport Italia possa contribuire allo sviluppo di una nuova cultura dello sport in Italia, favorendo l’avvio di iniziative che utilizzino lo sport per lo sviluppo economico e sociale del Paese, la definizione di progetti specifici su temi verticali di interesse nazionale e europeo, lo sviluppo dello sport universitario come sport per tutti e la promozione di stili di vita attivi», ha commentato il professor Gesi.

Fonte: Università di Pisa

Tutte le notizie di Pisa