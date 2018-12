Natale al Meyer, le fiamme gialle fanno visita ai bambini ricoverati

Come accade ormai da diversi anni in occasione delle Festività Natalizie, la Guardia di Finanza di Firenze ha voluto fare visita ai bambini ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Fiorentino del “Meyer.” A tale tradizionale incontro, quest’anno, hanno partecipato il Comandante Interregionale dell’Italia Centro/Settentrionale – Gen. C.A. Sebastiano Galdino, ed il Comandante Regionale della Toscana – Gen. D. Bruno Bartoloni, che, unitamente al Presidente della Fondazione “Tommassino Bacciotti” – Paolo Bacciotti, al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana – dott. Eugenio Giani, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello – dott. Marcello Viola ed al dott. Nicola Armentano, in delega del Sindaco di Firenze, si sono recati presso i Reparti di Onco-ematologia e Neurochirurgia della Struttura sanitaria infantile. A dare il benvenuto è stato il Direttore Generale del “Meyer”, Dott. Alberto Zanobini.

Un altro ospite d’eccezione presente all’evento è stato il dott. Pantaleo Corvino, Direttore Generale dell’area tecnica dell’A.C. Fiorentina, che – travestito da Babbo Natale – ha distribuito giocattoli ed il fumetto di Finzy (mascotte della Guardia di Finanza) ai bambini degenti presso la struttura sanitaria.

Presenti anche le unità cinofili della Guardia di Finanza che hanno svolto una dimostrazione di come operano i cani nella ricerca delle sostanze stupefacenti occultate all’interno di alcune borse.

Fonte: Ufficio Stampa

