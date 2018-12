Per ore a terra dopo un malore, soccorso da vigili del fuoco e 118

È stata provvidenziale la chiamata ai vigili del fuoco da parte di un collega che da tempo non aveva sue notizie. I pompieri del distaccamento di Cascina alle 21 di oggi, mercoledì 19 dicembre, hanno aperto la porta di casa dell'uomo e l'hanno trovato disteso a terra per colpa di un malore. L'uomo, sulla sessantina, era impossibilitato a muoversi, provato dalle troppe ore digiuno e senza acqua. Subito i sanitari del 118 Pisa sono intervenuti per portarlo all'ospedale di Cisanello. Non sono note le sue condizioni di salute.

