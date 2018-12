A Pistoia torna la 'Scuola per genitori': il programma

Inizia il prossimo 11 gennaio la “Scuola per Genitori” con un ricco calendario di argomenti. E’ il dodicesimo anno consecutivo che viene proposta questa importante iniziativa di sostengo alla genitorialità, promossa dalla unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenza dell’area pistoiese.

"Nel nostro territorio esiste un'attenzione costante alla fragilità sociale delle persone, nei suoi svariati aspetti. I corsi denominati 'Scuola per genitori', nello specifico, hanno l'obiettivo di fornire un sostegno alla genitorialità, un aiuto concreto ad essere più forti e più sicuri per meglio poter educare ed aiutare i propri figli, fin dalla prima infanzia, in una crescita corretta ed equilibrata – sottolinea Anna Maria Celesti, presidente della Società della Salute Pistoiese -. Questa iniziativa conferma l'importanza dell'integrazione di servizi di natura sanitaria, a cura dell'Ausl Toscana Centro, con quelli socio assistenziali di supporto alla prima infanzia".

Daniele Mannelli, Direttore Zona Distretto Pistoiese dell'Azienda USL, evidenzia "l'importanza dei servizi sanitari che intervengono nella cura delle patologie infantili di natura fisica e di quelle che attengono alla sfera psicologica. L'Azienda Usl mette a disposizione iniziative preventive ed educative per la formazione dei genitori che si dimostrano particolarmente apprezzate – conclude Mannelli -. A questo proposito ringrazio il dottor Sergio Teglia che da anni si prodiga con grande competenza per un servizio che rappresenta ormai un'eccellenza".

Anche quest’anno sono previsti cinque incontri, duplicati nel mese marzo con gli stessi argomenti per dare la possibilità a tutti i genitori interessati di partecipare.

Gli appuntamenti serali delle “lezioni” sono tenuti dallo psicologo e psicoterapeuta dottor Sergio Teglia, e si svolgono, per la capienza dell’ambiente, alla Fabbrica delle Emozioni di Pistoia in via P. Antonelli, 305 grazie alla collaborazione fattiva dell’assessorato ai servizi sociali del Comune di Pistoia.

Gli argomenti principali proposti in questa edizione vanno dai disturbi dell’apprendimento, alla corretta educazione alimentare, all’uso ed abuso delle nuove tecnologie.

Ogni anno sono in media circa trecento i genitori che seguono la Scuola; un’esperienza unica nel suo genere che offre un servizio di informazione e supporto gratuito alle famiglie.

Di seguito il calendario degli appuntamenti:

11/01/2019 "Lo sviluppo del linguaggio nel bambino: il ruolo dei genitori"

18/01/2019 "Capire come sta tuo figlio: i segnali da cogliere nelle varie età”

25/01/2019 "La corretta educazione alimentare: ruolo dei genitori e della scuola"

01/02/2019 "I disturbi dell’apprendimento: campanello d’allarme, diagnosi, potenziamento scolastico”

08/02/2019 "L’uso e l’abuso delle nuove tecnologie: riflessioni” Il rispetto degli altri, dell'ambiente, di noi stessi: quanto serve l'esempio"

Gli stessi temi saranno riproposti nel secondo ciclo di incontri che inizierà il 1 marzo sempre a cadenza settimanale.

Fonte: Ufficio Stampa AUSL TOSCANA centro

