Ruba liquori in un deposito, arrestato 44enne

Nella tarda serata di ieri 18 dicembre, a San Miniato, i militari della stazione di San Romano hanno arrestato un italiano di 44 anni. L’uomo è stato colto in flagrante mentre tentava di asportare delle bottiglie di vini e liquori di pregio dall’interno di un deposito nel comune di Montopoli in Val d’Arno. Da tempo i militari tenevano d’occhio l’uomo che, approfittando della sua prestazione d’opera in quel deposito, aveva già destato sospetti nei giorni precedenti. Dopo le formalità di rito, la merce del valore di oltre mille euro, è stata restituita al legittimo proprietario e l’arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari. Nella tarda mattinata odierna è stato celebrato il rito direttissimo, con contestuale convalida dell’arresto.

