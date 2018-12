Savino Del Bene Scandicci, domani esordio casalingo in CEV Champions League

Giovedì 20 Dicembre alle ore 20.30 la CEV Champions League approderà al Nelson Mandela Forum di Firenze, dove la Savino Del Bene Scandicci affronterà le vice campioni di Polonia del ŁKS Commercecon Łódź per la seconda giornata del girone D. Appuntamento storico quello del Mandela Forum, perchè dopo 40 anni la Savino Del Bene riporterà a Firenze la massima competizione continentale per quanto riguarda la pallavolo femminile. Dopo aver esordito nella manifestazione il 21 novembre scorso al PalaVerde di Villorba, dove per le ragazze di Parisi arrivò una sconfitta al tie break contro l'Imoco Volley Conegliano, giovedì infatti sarà per la Savino Del Bene il momento dell'esordio davanti al pubblico di casa. Come detto la rivale di turno sarà ŁKS Commercecon Łódź, formazione che ha già raccolto i primi tre punti europei dopo aver battuto nel primo match del girone lo Schweriner Sportclub.

LE PAROLE DI ELITSA VASILEVA: “Ci stiamo preparando al massimo. Abbiamo svolto tanti allenamenti per conoscere meglio il Nelson Mandela Forum. È un palazzetto bellissimo e aspettiamo con ansia la gara perchè è una partita storica per noi. Giocare in Europa è sempre bello ed è molto competitivo. Ogni partita è molto importante, ogni punto è molto importante. Giocare in Europa è molto divertente, dobbiamo goderci partite così.”

LE PAROLE DI MICHAL MAŠEK (COACH ŁKS): “La nostra squadra vuole giocare con la Savino Del Bene proprio come ha fatto nel derby di campionato vinto 3-1 in casa del Grot Budowlani Łódź. Abbiamo due ottime palleggiatrici e questa è la nostra forza. Questa è la nostra filosofia di gioco per la stagione in corso. Abbiamo due alzatrici con caratteristiche diverse e grazie a questo abbiamo la possibilità di cambiare il nostro stile di gioco in corso d'opera”

LE AVVERSARIE – Le rivali di questo turno di Champions sono reduci da 5 successi consecutivi nel massimo campionato polacco, con la formazione di coach Michał Masek che, trascinata dalla MVP Monika Bociek, ha battuto nell'ultimo turno il KSZO Ostrowiec. Con questo successo, il nono su dieci partite disputate, LKS ha confermato il secondo posto in campionato, alle spalle del Chemik Police, prossima rivale nella massima serie polacca, con la partita in programma per il 23 dicembre. Come già ricordato nella prima gara stagionale di CEV Champions League la formazione di coach Masek hasuperato 3-1 le tedesche dello Schweriner Sportclub. Nella gara con la Savino Del Bene coach Masek dovrebbe puntare su di un 6+1 composto da Marta Wojcik al palleggio, Monika Bociek da oppsto,Alagierska e Kwiatkowska a comporre il tandem di centrali, la brasiliana Bidias e Aleksandra Wojcik in banda. Krystyna Strasz sarà invece il libero.

IN TV – La partita fra Savino Del Bene Scandicci e ŁKS Commercecon Łódź sarà trasmessa in diretta daDAZN con il commento affidato alla coppia Marcello Piazzano e Samuele Papi.

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa

