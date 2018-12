Senza revisione e assicurazione, camper sequestrato dalla Municipale

Avevano parcheggiato il camper in via di Caciolle. Ma una pattuglia della Polizia Municipale ha effettuato un controllo scoprendo che il veicolo non era in regola né con l’assicurazione né con la revisione statale. E per i proprietari sono scattate le multe e il sequestro del mezzo. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio. Gli agenti del Reparto dell'Infortunistica Stradale hanno chiesto alle persone che erano all’interno i documenti del veicolo. Uno di loro, un 47enne italiano, ha mostrato agli agenti i certificati da cui è risultato che il mezzo non aveva l’assicurazione e non era stato revisionato. Per il veicolo è quindi scattato il sequestro e per il proprietario verbali per oltre 1.100 euro (849 per la polizza assicurativa e 338 per le revisioni non effettuate).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze