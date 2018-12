ON Sharing Mens Sana, rinviata cena con i tifosi per malore del presidente

ON Sharing Mens Sana Siena comunica che, a seguito di un malore del Presidente Massimo Macchi che ha reso necessari accertamenti medici presso l'ospedale Santa Maria delle Scotte di Siena, la cena di auguri con i tifosi in programma questa sera alle ore 21:00 al PalaEstra è stata annullata. La Società si sta impegnando a riprogrammare la cena nella giornata di venerdì 21 dicembre con stesso orario.

Il presidente Massimo Macchi, in precedenza, per tutta la giornata si era adoperato con successo per il pagamento del lodo riguardante l'agente Nemanja Zivanovic. Pertanto, non vi sarà alcuna escussione della fidejussione depositata presso la Lega Nazionale Pallacanestro.

