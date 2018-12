Solidarietà per Natale, progetto di Att e Unicoop Firenze

ATT e Unicoop Firenze insieme per sostenere le cure domiciliari per i malati oncologici. Anche con il contributo di chi a Natale sceglie di fare un regalo gustoso e solidale. È tornato nei punti vendita Coop.Fi il Cesto di Natale dell’Associazione Tumori Toscana A.T.T.realizzato in collaborazione con Unicoop Firenzeper sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche gratuite ai malati della Toscana. Dal 2012 in cinque anni l’iniziativa del Cesto di Natale ha permesso alla Associazione Tumori Toscana di raccogliere quasi 100mila euro che sono stati interamente utilizzati per garantire ai malati oncologici le cure domiciliari di cui hanno necessità.

Quest’anno in particolare il ricavato dei cesti sarà finalizzato all'inserimento nello staff A.T.T. di nuove figure mediche da formare specificamente per far fronte all'aumento delle richieste di assistenza e alla maggiore complessità dei pazienti.

L’edizione 2018 del cesto di Natale A.T.T. completamente rinnovata propone un’offerta all’insegna della qualità e della solidarietà ancora più ricca, con tre versione a tre prezzi diversi: Cesto Classico con i migliori Prodotti Tipici Toscani accuratamente selezionati. Prezzo al pubblico 29,90 euro di cui 5 a favore dell’A.T.T.; Cesto Pranzo di Natale con tutto l’occorrente per un tradizionale menù natalizio, dall’Antipasto al Dolce. Prezzo al pubblico 39,90 euro di cui 10 a favore dell’A.T.T. e Cesto biologico con prodotti provenienti da aziende accuratamente selezionate. Prezzo al pubblico 32,90 euro di cui 5 a favore dell’A.T.T.

“Quest’anno il cesto si fa in tre– afferma Giuseppe Spinelli,presidente Associazione Tumori Toscana – per andare incontro ai diversi gusti e alle passioni gastronomiche di chi si cucina i pranzi festivi. Quello che rimane invariato è il significato di questa iniziativa, che coniuga prodotti di alta qualità e del territorio toscano con un’azione solidale che ci permette di curare gratuitamente chi si trova a dover affrontare la malattia”.

“Unicoop Firenze sostiene il cesto di Natale dell’Associazione Tumori Toscana, che nei nostri punti di vendita ha sempre riscosso grande successo - Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze – la cooperativa è attenta al territorio e alle associazioni che sostengono la solidarietà. Quello con A.T.T. è un rapporto consolidato che Natale dopo Natale ci ha permesso di raggiungere risultati importanti, soprattutto per i pazienti oncologici”.

Fonte: Ufficio stampa

