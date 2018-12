Spaccia cocaina vicino alle scuole, arrestato 25enne a Empoli

Un 25enne è stato arrestato dalla polizia a Empoli per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane, senza fissa dimora e di origini tunisine, era già noto alle forze dell'ordine.

Il giovane è stato fermato intorno alle 16 di ieri - martedì 18 dicembre - mentre si trovava nei pressi del Trovamici, a ridosso del Liceo Virgilio, zona che negli ultimi giorni era stata più volte segnalata da cittadini perché inusualmente frequentata da tossicodipendenti.

Il 25 si trovava infatti proprio in quell'area con atteggiamento sospetto, come se attendesse qualcuno. In seguito è stato fermato dagli agenti, ma ha cercato subito di darsela a gambe, venendo bloccato in via Leonardo da Vinci e condotto in commissariato. Lì è stato perquisito e trovato in possesso di 12 involucri, contenenti circa 6 grammi di cocaina.

