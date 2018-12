Tirrenia, i commercianti adottano la rotonda. "Un gesto importante"

È stata inaugurata ufficialmente questa mattina la sistemazione a verde alla rotonda di Tirrenia tra via Litoranea e via Bigattiera. L’area è adottata da qualche settimana da Confcommercio Pisa e Sindacato Italiano Balneari (S.I.B.). Erano presenti l’assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa, l’assessore al commercio e turismo e attività sul Litorale, Paolo Pesciatini, il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai. Con loro anche la presidente di Confcommercio Pisa, Federica Grassini, il presidente del Sindacato Italiano Balneari, Enrico Fontani, il presidente di Conflitorale, Fabrizio Fontani, Donatella Fontanelli, Marina Pansera e numerosi imprenditori.

«Siamo felici della partecipazione dei cittadini, in questo caso rappresentanti delle attività commerciali, alla vita della città e della comunità. È lo spirito in cui crediamo fin da quando ci siamo insediati e per questo stiamo lavorando alle modifiche al regolamento sulle adozioni che presto saranno portate in commissione e poi in Consiglio Comunale per l’approvazione. Prevediamo ulteriori facilitazioni e snellimenti per l’adozione di altri elementi di arredo urbano che potranno abbellire la nostra città». Così l’assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa.

«È importante il gesto di oggi che ha un significato fortemente simbolico - ha detto l’assessore al commercio e attività sul Litorale, Paolo Pesciatini -. Tutti siamo chiamati a rispettare, osservare e curare la bellezza dei nostri luoghi e il fatto che due importanti associazioni come Confcommercio Pisa e Sindacato Italiano Balneari se ne facciano carico dimostra anche il senso dell’accoglienza e dell’ospitalità che noi sappiamo dare a chi sceglie la nostra città e il nostro litorale per le vacanze».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

