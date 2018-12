Turismo, premiato video dell'Istituto Alberghiero Martini

Il video "Educare al paesaggio " è stato realizzato nell'anno scolastico 2017/18 dagli studenti della 2°M dell'Istituto Alberghiero F.Martini di Montecatini Terme, in merito alla partecipazione al concorso Nazionale del Touring Club sul turismo sostenibile.

Gli studenti, accompagnati e seguiti dalla loro insegnante di Geografia Economica Generale Maria Antonietta Rinaldi, si sono aggiudicati successivamente la menzione di merito motivata dalla “sostenibilità della città e lo spirito di squadra che ha guidato i ragazzi in questa coinvolgente avventura, nella consapevolezza che la tutela e l'amore dei luoghi turistici costituiscono essi stessi la ricchezza del territorio di oggi e si domani”.

Questa mattina in Municipio il sindaco Bellandi ha premiato l'insegnante, la vicepreside e anche i ragazzi autori del bel video sulla città nel corso di una cerimonia in cui ha donato anche una targa ricordo da parte dell'amministrazione comunale.

"All'istituto Martini e alla classe 2M, in segno di riconoscenza per l'impegno profuso con il progetto "Educare il paesaggio", volto ala valorizzazione del nostro territorio", è la scritta che celebra il successo del video degli studenti.

Fonte: Ufficio Stampa

