Use, il punto sulle giovanili biancorosse

Nell’ultimo turno del nostro vivaio note in agro/dolce per le squadre di Eccellenza. L’Under 16 ha battuto 72-50 la Laurenziana (21-9; 22-17; 17-17; 12-7 i parziali). Buona la partenza dei ragazzi di coach Corbinelli che, dopo il ritorno in campo dall’intervallo, si sono un po’ adagiati ormai forti di un buon vantaggio. Sul difficile campo fiorentino dell’Affrico, invece, sconfitta per 81-67 dell’Under 15 che ha pagato soprattutto un brutto primo quarto (30-14). La bella reazione successiva non è bastata a rimettere in piedi la gara. Nel match interno con Terranuova, tutto facile per l’Under 20 Gold di coach Brotini che ha vinto per 99-56, così come torna con un bel successo dal campo del Firenze 2 l’Under 18 Gold di Eraldo Mazzuca: 44-76 il finale. E siamo all’Under 16 Silver di Tommaso Cappa che era impegnata in casa contro la Virtus Certaldo. Vittoria degli ospiti per 33-41 dopo una partita equilibrata, decisa dal parziale del quarto tempino di 8-16 per Certaldo che ha sfruttato la limitata rotazione dei biancorossi oltre che la loro brutta percentuale ai liberi. Nel match interno con il Mugello ’88, sconfitta per 49-70 dei ragazzi di coach Ferradini che, al di là del risultato, hanno comunque fatto vedere passi in avanti. Doppio impegno in pochi giorni per l’Under 14 Gold di Lorenzo Del Meglio che prima ha battuto in casa Castelfiorentino per 94-33 e poi ha giocato sul campo di Grosseto vincendo 32-55. Partita difficile, quest’ultima, contro una squadra che ha giocato chiusa in difesa e aggressiva. I primi due quarti sono stati molto combattuti con errori in attacco da entrambe le squadre, poi l’ottimo terzo quarto dell’Use fatto di tanta pressione e contropiede ha consentito alla squadra di allungare andando poi a vincere con buon margine. Completiamo il resoconto del settore maschile con le due squadre Under 13. Il gruppo rosso di Cosimo Corbinelli ha superato il Dlf Firenze per 79-24, mentre quello bianco di Tommaso Cappa è passato a Montespertoli per 32-49 raggiungendo così il secondo posto della classifica.

E siamo al vivaio Use Scotti Rosa. Bella e combattuta la sfida delle Under 18 contro Pontedera. Alla fine le ragazze di coach Landini l’hanno spuntata per 51-49 portando così a casa un’importante vittoria. Decimo referto rosa consecutivo per le Under 16 che hanno battuto con un eloquente 77-16 la Pallacanestro Florence. Archiviata questa prima fase, le ragazze di coach Ferradini attendono con ansia il confronto con le altre squadre qualificate per cercare di centrare una qualificazione all'Interzona, traguardo ambizioso ma non irraggiungibile dopo quanto visto sul campo. Per chiudere anche le Under 14 di Daniele Chiari erano impegnate contro Pontedera ed è arrivata una sconfitta per 41-67.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

