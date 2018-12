Venerdì sera la tradizionale festa di Natale dell'Abc Castelfiorentino

Come ogni anno non potevano mancare gli auguri dell’Abc Castelfiorentino e così venerdì sera, a partire dalle ore 20.45, il Palazzetto “Nedo Betti” farà da cornice alla tradizionale festa che coinvolgerà tutte le squadre gialloblu, a partire dai più piccoli del Minibasket fino ad arrivare alle prime squadre.

Una festa in cui, oltre ai giochi e al classico brindisi alla presenza di genitori, sponsor, autorità e di tuti i tifosi che vorranno partecipare, si terrà anche l’accensione dell’albero di Natale che sarà interamente addobbato dai bambini del Minibasket.

