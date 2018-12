A Vinci una panchina rossa per dire 'No' alla violenza sulle donne

Venerdì 21 dicembre alle ore 11, presso i Giardini della Costituzione in viale Togliatti a Sovigliana, sarà inaugurata una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Sulla panchina, gentilmente donata da due concittadini vinciani, Romano e Marta Galeotti, è stata apposta una targa con la celebre citazione dell'ex segretario delle Nazioni Unite, Kofi Annan, che nel 1999 disse: “La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa. Essa non conosce confini, geografia, cultura o ricchezza. Finché continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l’eguaglianza, lo sviluppo e la pace”.

In questi anni sono state numerose le azioni messe in campo dall'Amministrazione comunale di Vinci in favore dei diritti delle donne, tramite l'Assessorato alle Pari opportunità. All'inaugurazione parteciperanno il sindaco Giuseppe Torchia, l'assessore comunale alle Pari opportunità, Sara Iallorenzi, e Romano e Marta Galeotti.

“Un sentito ringraziamento A Marta e Romano per la donazione e per la sensibilità dimostrata verso questo argomento - afferma Iallorenzi - Abbiamo deciso di installarla ai Giardini della Costituzione perché sono un luogo visibile e di passaggio. E soprattutto si trovano vicino alla scuola media, perché come detto più volte, il nostro impegno deve essere rivolto ai nostri ragazzi, è a loro che bisogna trasmettere valori come l'uguaglianza e il rispetto dei diritti. La frase di Kofi Annan che abbiamo voluto mettere sulla panchina è secondo me molto significativa e speriamo che possa aiutare a riflettere”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

