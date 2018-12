Ac Giovani Fucecchio, cena e solidarietà: donazione alla Cooperativa Sinergic@

Come di consueto nel periodo natalizio, anche quest’ anno ha avuto luogo la cena di Natale dell’AC Giovani Fucecchio, evento clou con cui la società raggruppa tutti i suoi atleti, dirigenti e genitori per lo scambio degli auguri. In questa occasione però, la dirigenza ha voluto abbinare alla classica cena degli auguri una raccolta fondi in favore degli Ortolani Coraggiosi, realtà fucecchiese che insieme agli ortaggi produce lavoro dignitoso ed un'opportunità di vita libera anche per persone con autismo e altri disturbi mentali che opera grazie alla tenacia della Cooperativa Sinergic@ di San Pierino. L’occasione è la presentazione del Calendario 2019: non il solito calendario con le foto delle squadre ma un vero e proprio cult, con foto artistiche che rappresentano l’impegno nel sociale del sodalizio fucecchiese, attento non solo alla crescita dei giovani atleti ed ai peraltro lusinghieri risultati sportivi, ma anche alle realtà più bisognose del territorio. Grazie alle generose donazioni dei genitori presenti al conviviale, sono stati raccolti e consegnati, per mano del vicepresidente Fabio Giovannelli, 1000 euro ai rappresentanti dell’ associazione, la dottoressa Eluisa Lo Presti ed il dottor Marino Lupi che nel corso dell’ evento hanno illustrato ai partecipanti le attività svolte dai ragazzi. Oltre i risultati nel sociale, non vanno dimenticati quelli sportivi: nella stessa settimana infatti, sono da segnalare la convocazione in Rappresentativa Regionale di Carli e Schiavone e la chiamata di Mehja nella Nazionale under 17 Albanese. Un 2018 che va a consolidare un percorso di crescita importante quanto costante per questa società sportiva che, dagli albori, ha saputo abbinare agli aspetti prettamente tecnici l’ attenzione verso il territorio in cui opera e le persone che ne fanno parte.

Fonte: Ac Giovani Fucecchio - Ufficio stampa

