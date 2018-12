Al Parco dei Mandorli di Montaione due eventi della Misericordia

Un grande lavoro per i Volontari della Confraternita di Misericordia di Montaione.

Lunedì 24 e Lunedì 31 Dicembre 2018 presso il Parco dei Mandorli di Montaione si svolgeranno due importanti eventi organizzati dalla Misericordia in collaborazione con il Comune di Montaione, l’Avis di Montaione e Sogni di Rock’n’Roll.

Entrambi gli appuntamenti, dedicati rispettivamente alla Vigilia di Natale e all’Ultimo dell’anno, avranno l’ingresso gratuito e si svolgeranno anche in caso di pioggia.

Lunedì 24 Dicembre – Per il giorno della Vigilia, l’uomo con il vestito rosso e la barba bianca arriverà direttamente dalla Lapponia per sorprendere tutti con il paese di Babbo Natale.

Già da diversi anni la nostra Misericordia organizza il “Natale da Favola” a Montaione. Tutto iniziò con la casa di Babbo Natale, che quest’anno sarà un vero e proprio villaggio.

I bambini potranno scrivere la propria “letterina”, partecipare al “laboratorio” organizzato dai volontari, farsi una foto ricordo all’interno della sfera magica e giocare negli spazi a loro dedicati, insieme ai Volontari montaionesi, che per l’occasione si trasformeranno in elfi. Il tutto sarà contornato da cioccolata, bomboloni, zucchero filato e buffet offerto dalla Misericordia di Montaione. L’evento è aperto a grandi e piccini e si svolgerà dalle ore 15.00 fino all’ora di cena.

La serata proseguirà in Piazza della Repubblica, con il tradizionale panettone e vin brûlé, dopo la S. Messa, e lo scambio di auguri con la Popolazione.

Lunedì 31 Dicembre – Per l’ultimo dell’anno il Parco dei Mandorli avrà una veste completamente rinnovata con un allestimento dedicato. L’evento si svolgerà dalle ore 21.00 fino a tarda notte. Si esibiranno i CDJ, la band valdelsana che reinterpreterà al meglio il beat italiano anni 60, 70 e 80 e la crew Sogni di Rock’n’Roll con uno speciale dj set di musica a 360° per far divertire tutti. Ma le sorprese non finiscono qui, e vista l’occasione verrà allestita anche uno spazio dedicato all’House Music. Durante la serata i partecipanti potranno ordinare panini, birre, cocktails, shots e scaldarsi anche con un bel bicchiere di vin brûlé. Per i più affamati: spaghettata a notte fonda. Inoltre, alla mezzanotte, brindisi e fuochi d’artificio per salutare il 2018.

La Misericordia con questi eventi desidera far conoscere le proprie attività ed esser sempre più vicina alla popolazione, grazie anche alla preziosa collaborazione tra le associazioni ed il sostegno del Comune.

Fonte: Misericordia di Montaione

Tutte le notizie di Montaione