Albero di Natale a fuoco, intossicate quattro persone a Livorno

Si sarebbe surriscaldata la presa delle luci e un albero di Natale avrebbe preso fuoco: queste sarebbero le cause di un incendio in un palazzo Erp a Livorno in via Ademollo nel quale sono rimaste intossicate quattro persone. Madre, figlia e altri due condomini sono in ospedale dopo l'incendio, anche se sono intossicate in modo lieve.

Le quattro persone erano già in strada quando sono state soccorse nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 dicembre dai sanitari inviati 118 e trasferite a scopo precauzionale in pronto soccorso. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e effettuato una prima bonifica dell'abitazione che è risultata inagibile.

Tutte le notizie di Livorno