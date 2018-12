Anziani sì, ma ancora tenacemente utili e vitali: Auser Q3 realizza un calendario

Un calendario 2019 per ricordare che gli anni passano ma la vitalità resta, come pure il desiderio di essere utili a chi soffre un disagio economico e sociale. Lo ha pensato e realizzato AUSER Q3, la sede operativa del quartiere di Gavinana presieduta da Paolo Pranzini, con la collaborazione non solo di alcuni rappresentanti della golden age, ma anche di numerosi volontari di ogni età, giovani e professionisti fiorentini – tra cui giornalisti, avvocati, attori, nonché lo staff del trucco e parrucco del Maggio Musicale - che hanno voluto mettere il proprio tempo a servizio di una causa comune. I proventi delle offerte andranno, infatti, a Gocce di Vita, la Onlus che da oltre dieci anni opera a sostegno della popolazione in Uganda.

L’iniziativa arriva anche a suggello di un sodalizio importante: con il nuovo anno si avvia la collaborazione con AUXILIUM, associazione professionale che oltre ad avvallare il progetto umanitario affiancherà AuserQ3 con i propri servizi infermieristici. Rientra nel progetto anche la cooperativa Libera che mette a disposizione dei “vecchi giovani del terzo millennio” ulteriori spazi per dare libero sfogo alla creatività, imparare, condividere, sostenere, socializzare, in un turbine di iniziative che, dice Pranzini, “farà vivere la vecchiaia come una dimensione ancora e tenacemente vitale, che favorisce sì i ricordi, ma ci regala pure nuovo smalto e non smette di insegnarci la solidarietà”.

Il calendario, per cui si richiede una donazione minima di dieci euro, è distribuito presso Il Porto, in Piazza Elia Dalla Costa n.33. Per chi vuole conoscere gli altri punti di distribuzione in Firenze basta telefonare al 339.2559661 o scrivere a auserq3@gmail.com.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze