Bcc Pontassieve in Iccrea: cena di Natale e nuovo statuto

Una serata di festa, occasione per fare il punto sull’anno che sta terminando, ma soprattutto per parlare di futuro. Si è svolta martedì sera all’ObiHall di Firenze la Festa degli Auguri della BCC Pontassieve con oltre 500 partecipanti, soci ed autorità del territorio e non solo.

La cena è stata preceduta dall’Assemblea ordinaria e Straordinaria dei Soci che ha ratificato il nuovo statuto della BCC Pontassieve adeguato in seguito dell’adesione al gruppo ICCREA.

Dopo aver preso questa importante scelta è iniziata la festa, a fare gli onori di casa il Presidente Matteo Spanò ed il Direttore Generale Francesco Faraoni quest’ultimo nel suo intervento ha evidenziato i buoni risultati raggiunti dalla BCC nel 2018 sia in termine di utile (oltre 1 mln di euro) sia come interventi sul territorio come testimoniano gli oltre 30 mln di finanziamenti a famiglie ed imprese senza dimenticare il dato CET1 (che si riferisce alla misura di patrimonializzazione di una banca) che per l'istituto fiorentino è pari al 17%, rispetto ad una media nazionale del 12,7. Importante anche il dato relativo ai nuovi clienti che sono stati negli ultimi 12 mesi ben 1300 in più, 10 sono stati i milioni di risparmio gestito ed assicurato.

Il Presidente Spanò ha annunciato che nel maggio del 2019 inizieranno i lavori di ristrutturazione del Cinema Teatro Italia grazie alla Fondazione San Michele Arcangelo e all’aiuto della Parrocchia di San Michele.

La serata come consuetudine è terminata con la premiazione dei giovani di “Impegno Premiato” soci e figli o nipoti di soci che hanno superato con il massimo dei voti i traguardi delle scuole secondarie inferiori e superiori e delle lauree triennali e specialistiche.

Fonte: Ufficio stampa

