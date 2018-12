Bollette luce da 6.800 euro annullate dopo il controllo al contatore guasto

Un utente di Altopascio si è rivolto alla Federconsumatori di Lucca per chiedere la verifica di due fatture dell'energia elettrica relative alla propria abitazione di residenza. Dalla lettura dei documenti contabili – dichiara Fabio Coppolella, Presidente provinciale della Federconsumatori di Lucca – risulta che il gestore ha fatturato, per il periodo da Luglio 2017 ad Agosto 2018, il totale di kWh 33269 pari all'importo complessivo di circa 6800 euro.

La Federconsumatori di Lucca – avendo ricevuto l'incarico dall'utente - ha inviato un reclamo scritto al gestore, contestando la fatturazione di consumi anomali e contestualmente è stata chiesta la verifica del contatore. In seguito – prosegue Coppolella - la società di distribuzione ha accertato che il guasto del contatore era risalente ad Ottobre 2015 e che i consumi fatturati dal gestore, per il periodo da Luglio 2017 ad Agosto 2018, erano evidentemente sproporzionati. In base a questi elementi, il gestore provvederà all'annullamento delle fatture contestate, per l'importo complessivo di 6800 euro e fatturerà consumi inferiori pari a kWh 3886, così come ricostruiti dal distributore, per il periodo da Ottobre 2015 ad Agosto 2018.

In caso di fatturazione di consumi anomali – conclude Coppolella - l'utente ha sempre diritto di chiedere la verifica del contatore alla società di vendita, la quale dovrà inoltrare la richiesta al distributore competente, secondo le procedure stabilite dall'A.R.E.R.A. (Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente).

Per informazioni ed assistenza su casi analoghi, è possibile rivolgersi agli Sportelli Federconsumatori della provincia di Lucca (Tel. 0583/44.151-Lucca; 0583/26.41.82-Altopascio e 0584/32.531–Viareggio; e-mail: federconsumatorilucca@gmail.com).

Fonte: Federconsumatori Lucca

Tutte le notizie di Altopascio