Camion incastrato nel sottopasso della stazione a Empoli

A Empoli è successo ancora una volta: un camion è rimasto incastrato in un sottopasso. Stavolta il sinistro è avvenuto in zona stazione, per la precisione sotto la ferrovia tra viale Buozzi e via dei Cappuccini, in direzione Pozzale, poco prima del semaforo. Verso le 11 di oggi, giovedì 20 dicembre, un camion ha calcolato male le misure per passare nel sottopasso ed è rimasto incastrato. Il traffico ne ha alquanto risentito, visto che è rimasta bloccata la corsia in direzione sud. Non si sono registrati gravi danni alla struttura, ma un po' di apprensione c'è stata.

Tutte le notizie di Empoli