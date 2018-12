Capodanno Siena, concertone con Alex Britti

La magia del Natale e Capodanno a Siena racchiusa in speciali pacchetti turistici per vivere il ricco programma di eventi e appuntamenti: dal grande concerto in piazza del Campo che quest’anno vedrà esibirsi Alex Britti, agli spettacoli di musica e danza, agli appuntamenti per bambini e famiglie fino all’arte contemporanea con la rassegna “Tutte le Feste giungono a Siena nei percorsi d’arte”, a cura dell’artista Massimo Lippi. Un evento artistico diffuso, un vero e proprio festival dedicato all’arte contemporanea che accosta il tema della sacralità della Festa all'essenza più profonda di Siena, le sue contrade. Le opere sono collocate in: Piazza Duomo, Cappella di Palazzo comunale, Cortile del Podestà, Magazzini del Sale e Palazzo Patrizi.

"Sarà – ha detto l’assessore al Turismo e Commercio Alberto Tirelli - una notte speciale per tutti i gusti e per tutte le età. Dalla musica d’autore di Britti ai ritmi caldi e allegri del mambo, swing, tango, samba per rendere indimenticabile l’arrivo del nuovo anno".

Un Capodanno nel segno della musica, del divertimento e della festa in piazza. Ad aprire la serata in Piazza del Campo alle ore 21 saranno i Deschema, band senese che proprio oggi si esibirà a Sanremo Giovani 2018 con il sogno di conquistare il pass per salire sul palco dell’Ariston a febbraio insieme ai big della canzone italiana. Il gruppo, composto dal cantante e tastierista Gianluca Polvere, dai chitarristi Nicola Facco e Giulio Cappelli, dal bassista Emilio Goracci e dal batterista Massimiliano Manetti ha pubblicato nel 2017 il suo il primo Ep che porta il nome omonimo della band. Dopo i Deschema sarà la volta della scuola Badabam di Siena che ipnotizzerà il pubblico con una danza ad alta quota, poetica ed emozionante. Il circo e la danza, nella loro performance, si fondono per esaltare la poesia della sospensione dei corpi nell’aria. Le artiste si esibiranno su tessuti e trapezio per regalare al pubblico immagini dal forte impatto visivo e acrobatico. A seguire ci penserà Alex Britti a far ballare senesi e visitatori con i suoi famosissimi brani come Solo una volta (o tutta la vita), Mi piaci, Una su un 1.000.000, La Vasca e 7.000 Caffè. Canzoni conosciutissime che accompagneranno il pubblico di piazza del Campo fino all’immancabile count down per salutare l’arrivo del 2019. Sarà una serata imperdibile tra musica d’autore e indimenticabili hit. Dopo Britti saliranno sul palco gli 80 Febbre per continuare a ballare fino a tarda notte. Il gruppo, una realtà tutta senese, ha come unico obiettivo far divertire persone di ogni età, ripercorrendo la storia della musica da ballare e da cantare. Il loro slogan è #solodivertimento.

Un vero e proprio evento itinerante dove si alterneranno musica e spettacoli nei luoghi più suggestivi della città.

Piazza del Mercato. Divertimento assicurato con una kermesse di ballo, musica e stile che riporta la piazza agli anni '20/'30 con il ritmo sfrenato dello swing. Ad animare la serata lo spettacolo di Ivy & The Bounce Band, gruppo composto da Irene Querci, voce, Francesco Ceccarelli, chitarra, Matteo Spolveri alla tromba, Bernardo Sacconi al contrabbasso e Stefano Rapicavoli alla batteria, che ripercorrerà gli anni di Louis Armostrong, Billie Holiday, Artie Shaw e Count Basie attraverso i brani più celebri e quelli meno noti della tradizione, riproducendo fedelmente lo stile delle trascrizioni originali. Il concerto sarà arricchito dalla presenza dei ballerini di Lindy Hop, Blues & Balboa, con DJ Portofino, della scuola di ballo “Swing Mood”, che si esibiranno sulle note della band. Dalle 21.30, ingresso libero.

Piazza Indipendenza. Sul palco saliranno i Parranda Groove Factory, un ensemble composto da un bassista e otto percussionisti, che mescola i ritmi carioca del samba con una componente elettronica molto coinvolgente per far scatenare il pubblico. Sarà uno spettacolo accattivante e multimediale, arricchito da videoproiezioni, effetti visivi, costumi e coreografie. Dalle 22.30, ingresso libero.

Piazza Tolomei. Nella notte più lunga dell’anno saranno i Mambo Kids a riscaldare la piazza con sonorità caraibiche, salsa, merengue, fotomambo e bachata. Una delle band più originali della Toscana all’insegna del puro ritmo. Tre percussionisti, Filippo Sgrani, Cristhian Torres e Jose Camogliano Caycho, insieme a uno dei migliori trombettisti latino-americani attualmente in Italia, Dany Espinoza coadiuvato dai sinth di Marcello De Vita, daranno energia all’esibizione di Cesar, cantante, tastierista e animatore del gruppo. Dalle 22,30, ingresso libero.

Foyer del Teatro dei Rinnovati. Un luogo suggestivo per un evento altrettanto suggestivo: gli Oblivion Tango in una Milonga di Capodanno elegante e sensuale, con la partecipazione dei migliori tangheri e la musica di Tj Alessandro Francini. Dalle 22.30, ingresso a pagamento fino ad esaurimento posti.

Itinerante nel centro storico. Nel pomeriggio del 31 dicembre (dalle ore 18.30) le vie e le piazze si animeranno con i Bandainhos, piccoli musicisti di Colle Val d'Elsa, dai 5 ai 14 anni, che propongono un repertorio di percussioni brasiliane. Spetterà a loro dare il via alla festa di Capodanno.

Tutte le notizie di Siena