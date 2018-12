Consegnati 40 diplomi Its settore Moda, Grieco: "Forte investimento della Regione"

Sono 40 i tecnici superiori diplomati al termine di due dei percorsi formativi ITS cofinanziati dalla Regione Toscana attraverso il Fondo Sociale Europeo. Destinati a formare diverse figure professionali nella filiera della moda, i due corsi (CALZA.MI e MITA 5) sono partiti, insieme ad altri cinque, nell'anno scolastico 2015-2016, grazie ad un investimento complessivo da parte della Regione di 1,8 milioni di euro. Oggi l'assessore all'istruzione formazione e lavoro Cristina Grieco ha consegnato formalmente i diplomi nel corso di una cerimonia organizzata dalla Mita Accademy, l'Istituto Tecnico Superiore che opera nell'eccellenza del Made in Italy, presso la sala conferenze del Castello dell'Acciaiolo di Scandicci.

"E'con grande soddisfazione - ha detto l'assessore Grieco - che celebriamo la conclusione di questi percorsi che confermano l'importanza e l'efficacia degli ITS come strumento formativo. Si tratta di percorsi altamente professionalizzanti, che nascono dalla collaborazione tra agenzie, scuole e università con il tessuto imprenditoriale toscano, in risposta ai fabbisogni di competenze delle imprese. Grazie a questa forte correlazione con il mondo imprenditoriale, la maggior parte di coloro che si diplomano trova rapidamente un lavoro. Per questo la Regione ha deciso di investire fortemente sugli ITS: oltre 20 milioni di risorse del Fondo Sociale Europeo per cofinanziare uno strumento con un forte potenziale di innovatività e di crescita per il tessuto produttivo della Toscana".

Tutti i corsi ITS della Fondazione MITA prevedono un periodo di stage presso aziende italiane di prestigiosi brand internazionali. Quelli finanziati a partire dall'anno formativo 2015/2016 sono in tutto 8 e hanno hanno spaziato su tutte e quattro le figure professionali previste dal sistema moda, ovvero tecnico superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda; tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore tessile–abbigliamento-moda; tecnico superiore di processo e prodotto per la nobilitazione degli articoli tessili–abbigliamento; tecnico superiore di processo prodotto comunicazione e marketing per il settore calzature–moda, rispondendo così in maniera completa ai fabbisogni di competenze delle imprese della filiera.

Dal 2011 sono stati attivati 17 percorsi di cui 7 già conclusi per un totale di 149 diplomati.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Firenze