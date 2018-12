Dalla Spagna a Empoli, una delegazione studia le realtà educative

In questi anni i servizi educativi del Comune di Empoli hanno accolto varie delegazioni provenienti non solo dall’Italia, ma anche dall’estero, per visitare e conoscere il progetto pedagogico, educativo e le modalità organizzative delle strutture, e confrontarsi con il personale educativo empolese.

Stavolta lo scambio di esperienze in campo pedagogico-educativo è stato fra Italia e Spagna.

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro organizzato dall'associazione Crescere di Pistoia. Il nido d'infanzia "La Casa dei Canguri" e il "Centro Zerosei" hanno ospitato nel pomeriggio una delegazione di 20 persone proveniente dalla Spagna composta da coordinatrici pedagogiche, educatori e insegnanti di scuola dell'infanzia, oltre a 4 coordinatrici pedagogiche in arrivo dalla Liguria.

Il gruppo si trovava in Toscana per conoscere alcune realtà educative significative che si occupano di bambini dai 3 mesi ai 6 anni, quindi rivolte alla prima infanzia.

Le visite e le delegazioni sono un’importante opportunità di scambio, confronto e approfondimento sulle pratiche educative dei servizi. Al termine dell’incontro la delegazione si è complimentata con i rappresentanti del Servizio educativo all'Infanzia per la qualità dei servizi visitati e l'utile scambio di idee.

Fonte: Comune di Empoli - ufficio stampa

