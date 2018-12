Delitto di Casteldelbosco, Scotto fa dietrofront: "Non ho ucciso io Marchesano"

Danny Scotto ha fatto marcia indietro e ha detto di non aver ucciso Giuseppe Marchesano. Ci potrebbe essere una svolta nel delitto di Casteldelbosco, stando a quanto riporta oggi La Nazione.

Il 27enne di Chiesina Uzzanese ha cambiato versione ma rimane in carcere: il sostituto procuratore aveva chiesto di sentirlo per fargli precisare la confessione del delitto ma Scotto ha ritrattato tutto. Ha ammesso di essere andato a casa di Marchesano ma ha sottolinato di non aver sparato all'amico. Stando all'avvocato dell'operaio agricolo adesso le investigazioni difensive dovranno tener conto delle parole di Scotto.

Il giallo di Montopoli in Val d'Arno, che sembrava aver avuto un finale certo, adesso si riapre. Scotto aveva confessato l'omicidio di Marchesano - undici colpi di pistola, di cui quattro alla testa - ma ora gli scenari cambiano.

