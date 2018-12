Educazione motoria a scuola, Stinghi (Uisp Firenze) "Qualcosa si muove"

La scuola primaria apre alle lezioni motorie. Presto i bambini potrebbero svolgere attività fisica sotto l’occhio vigile di docenti qualificati: la Camera ha dato il via libera al Governo per portare avanti la proposta di legge per l’insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola primaria. I dati ci dicono che quasi 25 milioni di italiani non praticano sport e il 30 per cento dei bambini in Italia è in sovrappeso, dunque a rischio obesità, anche in tenera età.

Per Chiara Stinghi, responsabile Nuovi Stili di Vita UISP Firenze, la proposta di legge va a colmare una lacuna presente nel mondo scolastico, ma soprattutto riconosce la valenza sociale e culturale dello sport, “quale strumento di fondamentale importanza per educare al meglio le giovani generazioni a stili di vita salutari”.

“Come Uisp – conclude Stinghi - continuiamo a lavorare all’interno della scuola nella fascia d’età dai 3 ai 6 anni, perché crediamo che movimento e corporeità siano elementi indispensabili per la crescita dei bambini. Ci auguriamo che l’attenzione verso lo sport rimanga alta e si ampli anche verso tutte le piccole realtà che operano nei territori e che concorrono a sviluppare una società attiva”.

Come Ente di Promozione Sportiva, l’Unione Italiana Sport Per tutti, continuerà a rispondere ai bisogni dei cittadini di qualsiasi età.

Fonte: Uisp Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze