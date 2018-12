Falò fuori dall'ambulatorio, le critiche della Lega

“Siamo rimasti sbalorditi nell’apprendere - affermano Jacopo Alberti e Roberto Salvini, consiglieri regionali della Lega - che a Volterra alcuni cittadini, stanchi di dovere attendere al gelo il proprio turno per una visita ambulatoriale, abbiano quindi deciso di accendere un vero e proprio falò all’esterno della struttura. Il nostro stupore non sta nel simbolico atto, ma nella criticità che sembra non essere stata presa in considerazione da parte di chi gestisce l’edificio (l’Asl, anche se l’immobile che però è di proprietà comunale). Restiamo anche piuttosto interdetti sulla 'difesa d’ufficio' del sindaco Buselli e dell’assessore Baruffa che affermano di non aver ricevuto alcuna segnalazione in tal senso; ma come, sono sempre i cittadini che devono attivarsi? Non potevano essere gli amministratori a farsi carico della problematica senza aspettare di essere pungolati? Ad ogni modo ci auguriamo che il falò riesca anche nel difficile compito di rimettere in funzione l’impianto di riscaldamento".

Fonte: Lega Toscana

